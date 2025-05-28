Rusya, Ukrayna ile Müzakerelerin İkinci Turunu 2 Haziran'da İstanbul'da Yapmayı Teklif Etti

Rusya, Ukrayna ile Müzakerelerin İkinci Turunu 2 Haziran'da İstanbul'da Yapmayı Teklif Etti
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile müzakerelere yeniden başlandığını duyurdu. İkinci tur müzakereleri İstanbul'da 2 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıkladı.

Lavrov, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Müzakerelerin ilk turunun, İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini anımsatan Lavrov, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." bilgisini verdi.

Türkiye'ye sürece verdiği katkıdan ötürü teşekkür eden Lavrov, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün Moskova ziyareti sırasında onayladığı gibi misafirperver bir Türk platformu sağladığı için Türk ortaklarımıza şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Lavrov, barış sürecinin başarısıyla ilgilenen herkesin, İstanbul'da yeni bir doğrudan Rusya-Ukrayna müzakeresini desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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