Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 4 yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, bu birimlerin Harkiv, Zaporijya ve Donetsk'te olduğu ve 'kurtarıldığı' belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Buzovo ve Hijnyakovo, Zaporijya bölgesinde Svetlaya Dolina, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Dopropolye (Maloye) yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin'de tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin'in kuzeni tutuklandı! 'Tüfekle oynarken ateş aldı' demiş

Tarlada ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklandı
Yıllarca birbirlerine 'kardeşim' dediler! DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı

Ergenlikte tanıştılar, DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı
Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber

Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Artvinli çöp kamyonu şoförü aracını pelüş oyuncaklarla süsledi! Maaşından ayırıp çocuklara dağıtıyor

Çöp kamyonunu ayıcıklarla doldurdu! Maaşından alıp dağıtıyor
Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu
Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?

Kripto fenomenlerine operasyon! Sırada kim var?
Rapor 'beyanlar tutarlı' dedi, mahkeme beraat verdi! 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerine istismar iddiasıyla yargılanan dayı

Rapor 'çocuklar tutarlı' dedi ama mahkeme dayıya beraat verdi