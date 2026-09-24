Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 4 yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, bu birimlerin Harkiv, Zaporijya ve Donetsk'te olduğu ve 'kurtarıldığı' belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Buzovo ve Hijnyakovo, Zaporijya bölgesinde Svetlaya Dolina, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Dopropolye (Maloye) yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA