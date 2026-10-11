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Rusya, Riyad'daki havalimanına füze saldırısını kınadı; saldırıda 12 kişi öldü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlenen füze saldırısını kınadı. Saldırıda 12 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı; Rusya'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin ilk bilgilerine göre yaralılar arasında Rus vatandaşı yok.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yoğun füze saldırısına maruz kaldığı hatırlatıldı.

Saldırıda Suudi Arabistan, Bangladeş, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin, Sudan ve ABD vatandaşlarının aralarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin yaralandığı ve ciddi hasar meydana geldiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden alınan ilk bilgilere göre, yaralananlar arasında Rus vatandaşlarının bulunmadığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Rusya bu saldırıyı kınıyor ve Arap Yarımadası'ndaki çatışmaların taraflarını sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılardan tamamen vazgeçmeye çağırıyor. Bölgedeki tüm devletlerin çıkarları gözetilerek her türlü krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin alternatifsiz olduğuna ilişkin Rusya'nın tutumu değişmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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