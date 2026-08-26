Haberler

Amur Gaz Tesisinde Yangın: 7 Ölü, 9 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Uzak Doğu'sundaki Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde çıkan yangında 6'sı Çin vatandaşı 7 kişi öldü, 152 kişi yaralandı. 9 Çin vatandaşından haber alınamıyor. Yangın söndürüldü, arama kurtarma sürüyor.

VLADİVOSTOK, 26 Ağustos (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Amur Gaz Kimya Kompleksi'nde salı günü çıkan yangında, 6'sı Çin vatandaşı 7 kişi hayatını kaybetti. Yangında 152 kişi yaralanırken, 9 Çin vatandaşından ise hala haber alınamıyor.

Kompleks çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yaralıların bir kısmını federal sağlık kurumlarına nakledecek askeri nakliye uçağı olay yerine sevk edildi.

Açıklamada, 36'sı hastaneye kaldırılan toplam 152 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, tesisin ana ekipmanlarında herhangi bir hasar meydana gelmedi. Uzmanlar yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Habarovsk'taki Çin Başkonsolosluğu, ölü ve yaralılar arasında bazı Çin vatandaşlarının da bulunduğunu doğruladı. Başkonsolosluktan bir çalışma ekibi, gerekli işlemleri yürütmek üzere olay yerine ulaştı.

Amur Gaz Kimya Kompleksi, Rus petrokimya şirketi SIBUR ile Çinli enerji şirketi Sinopec'in ortak projesi olarak inşa ediliyor.

Kaynak: Xinhua
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var

CHP'de yeni ihraç dalgası! Bu sefer partinin ağır topları gönderiliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! 72 aya kadar taksit yapılacak
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış

''Demek ki sorun Ronaldo'ymuş!''
Ahlat’ta çocuklarla bir araya gelen Bahçeli'den adını öğrendiği çocuğa anlamlı nasihat

Adını öğrendiği çocuğa verdiği nasihat çok anlamlı: Sen de öyle ol

Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Alçak provokasyon! Birileri ortalığı karıştırmaya çalışıyor

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Köklü kulübü satın alıyor