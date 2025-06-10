Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 2 Ölü, 13 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 2 Ölü, 13 Yaralı
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e yapılan saldırının en büyüklerinden biri olduğunu açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, Ukrayna'ya 7 füze ve 315 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 2 balistik ve 5 seyir füzesinin kullanıldığı, Rusların ayrıca 315 İHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince tüm füzelerin imha edildiği, 277 İHA'nın ise imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

"Kiev'e en büyük saldırılardan biri yapıldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, son günlerde ülkesinin yoğun hava saldırısı altına olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya yönelik bu gece yapılan saldırılarda farklı tipten füzeler ve İHA'ların kullanıldığını aktaran Zelenskiy, "Bugün Kiev'e en büyük saldırılardan biri yapıldı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy saldırılarda ayrıca Odessa, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinin de hedef alındığını duyurdu.

Saldırılar nedeniyle en az 2 kişi öldü ve 13 kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun başkente yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı nedeniyle başkentin farklı semtlerinde yangınların çıktığını aktaran Kliçko, mevcut bilgilere göre kentte 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper ise aynı uygulamadan yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun gece saatlerinde Oddesa kentine İHA'larla düzenlediği saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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