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Wildberries deposuna İHA parçası hasarı

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Rusya'nın Tver bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezi, 4 Ağustos’ta gerçekleştirilen saldırının ardından, düşürülen insansız hava aracına (İHA) ait parçalar nedeniyle tekrar hasar gördü.

Rusya'nın Tver bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezi, 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırının ardından, düşürülen insansız hava aracına (İHA) ait parçalar nedeniyle tekrar hasar gördü.

Tver Valisi Vitaliy Korolev, yaptığı yazılı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde İHA saldırısını engellediğini belirtti.

Düşürülen bir İHA'nın parçalarının Wildberries lojistik merkezinin cephesinde küçük çaplı hasara yol açtığını aktaran Korolev, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Korolev, 4 Ağustos'ta bölgede düşürülen İHA'ya ait bir parçanın Kalininskiy ilçesindeki Wildberries lojistik merkezinin duvarına isabet ettiğini ve binanın kısmen hasar gördüğünü bildirmişti.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA
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