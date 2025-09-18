Haberler

Rusya'da 7.8 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rusya bir kez daha büyük bir depremle sarsıldı.

RUSYA'DA 7.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ülkenin doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında 7.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Petropavlovsk-Kamchatsky kentinin 145 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı. Depremde can veya mal kaybı olup olamadığı henüz bilinmiyor.

SON 2 AY İÇERİSİNDE BÖLGEDE MEYDANA GELEN 4. BÜYÜK SARSINTI

Kamçatka Yarımadası'nda 13 Eylül'de de 7.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana gelmişti. Rusya'nın doğusundaki yarımada, 30 Temmuz tarihinde 8.8, 20 Temmuz tarihinde ise 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

8.8 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami dalgaları Kamçatka, Japonya ve ABD kıyılarına kadar ulaşmıştı.

Dalgalar nedeniyle Japonya'da Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler de tahliye edilmişti.

Her üç depremin ardından da bölgede herhangi bir can kaybı, yıkım veya ciddi hasar yaşanmadığı duyurulmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Haber YorumlarıMem Mem:

Bu depremler, Rusyanın yeraltı atom ve nukleer denemelerinden oluşmuş olabilirm acaba? Birde yıllardan beri yeraltından gaz ve petrol çekilmekte ve yeraltında boşluklar olu şmaktadır. Bu boşluklardaki goçüklerden dolayı bu gibi depremler olamazmı? Insanoglu kendi kuyusunu kendisi kazmaktadır. ILKOKULDAN MEZUM JEOLOJOG

