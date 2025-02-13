Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Buravov, Trump-Putin görüşmesini barış için ilk adım olarak değerlendirdi Açıklaması

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, ABD ve Rusya liderlerinin telefon görüşmesini barışa giden yolda önemli bir başlangıç olarak nitelendirdi.

Buravov, başkonsoloslukta güncel meselelere ilişkin değerlendirmede bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkonsolos Buravov, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na siyasi ve diplomatik çözümü hiçbir zaman reddetmediğini belirterek, Rusya'nın barış müzakerelerine yeniden başlamaya açık olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme konusundaki olası rolüne ilişkin Buravov, "Her şey yeni yönetimin somut eylemlerine ve planlarına bağlı olacak. Donald Trump'ın Batı'da şimdiye kadar kimsenin yapmadığı biçimde Ukrayna'daki ihtilafın nedenlerinden biri olarak Ukrayna'nın NATO'ya alınma teşebbüslerini göstermesini olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Devlet başkanları, Rusya ve ABD vatandaşlarının değiş tokuşuyla ilgili konuları görüştü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump'ın dün yaptığı telefon görüşmesine değinen Buravov, "Devlet başkanları, Rusya ve ABD vatandaşlarının değiş tokuşuyla ilgili konuları görüştü. ABD Başkanı, Amerikan tarafının bu konuda varılan tüm mutabakatlara uyacağına dair güvence verdi." ifadesini kullandı.

Buravov, Putin'in görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'nın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğine değindiğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı, ABD Devlet Başkanı'nın ülkelerimizin birlikte çalışma zamanının geldiğine dair ana tezlerinden birini de destekledi." dedi.

Putin, Suriye'ye insani yardıma hazır olduklarını vurguladı

Buravov, Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefon görüşmesiyle iki ülke arasında üst düzey bir diyaloğun tesis edildiğini dile getirerek, Putin'in "Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleyen tutumunu" vurguladığını söyledi.

Başkonsolos Buravov, "Vladimir Putin, Rusya'nın insani yardımın sağlanması da dahil olmak üzere Suriye'deki sosyal-ekonomik durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmaya daima hazır olduğunu yineledi." diye konuştu.

"(Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes) Yolun başlangıç kısmındayız"

Buravov'un konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Rusya'nın Donbas ve yasa dışı ilhak ettiği Kırım konusundaki tavrının değişip değişmediğine ilişkin soruya Buravov, "Kırım ve Donbas ile ilgili olarak, bu bölgeler Rusya Anayasası'na göre Rusya'nın ayrılmaz parçasıdır. O konu zaten tamamen kapandı ve hiçbir şekilde şu veya bu görüşme konusu olamayacaktır." yanıtını verdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinde sahadaki mevcut durumun göz önünde bulundurulacağını ifade eden Buravov, Rusya'nın Kırım ve Donbas konularını "çözülmüş" olarak gördüğünü söyledi.

Buravov, Rusya ile Ukrayna arasında olası ateşkese ilişkin bir yol haritasının olup olmadığı sorusuna yanıt verirken, "Bu süreç, diğer ilgili taraflarla bağlantılı olarak devam edecek. O sürecin gelişmesine göre somut adımlar atılacak. Şimdi bu yolun başlangıç kısmındayız diyebiliriz." ifadesini kullandı.

"(Trump-Putin görüşmesi) Batı tarafından Rusya'nın ablukasının kaldırılmasına yol açtı"

Buravov, Rusya ve ABD liderlerinin telefon görüşmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yapılan telefon görüşmesi zaten Batı tarafından Rusya'nın ablukasının kaldırılmasına yol açtı. Onu bu şekilde değerlendirebiliriz. Aynı zamanda bu telefon görüşmesi, Rusya ile ABD arasında daha önce dondurulmuş olan resmi üst düzey temasların yeniden başlatılmasına bir imkan sağladı." dedi.

Trump'ın Avrupa'yı Rusya ile yeniden yakınlaştırma ihtimaline ilişkin soruya da Buravov, "(Avrupa) Rusya ile ilgili olarak bu baskıcı ve zorlayıcı politikaya ne zaman son verirse o zaman bu ikili ilişkilerimiz de ivme kazanacaktır." diye konuştu.

Buravov, barış görüşmelerinin yapılacağı yerin taraflar açısından uygun olması gerektiğini belirterek, "Barış görüşmelerine başlamak için belirli koşullar oluşturulmaya çalışılıyor." dedi.

Barış görüşmelerinde Türkiye'nin herhangi bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin soruya yanıt verirken Buravov, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlarında bu konuda önemli rol oynadığını hatırlattı.

Buravov, Rus ile Ukraynalı temsilciler arasında 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda sağlanan mutabakat ilkelerinin gelecekte yapılabilecek barış görüşmeleri açısından bir temel oluşturabileceğini belirterek, "Önümüzdeki dönem açısından da biz Türkiye'nin yönetimi tarafından barış görüşmeleri süreciyle ilgili olarak açıkladığı tutumu not ediyoruz. Göz önünde bulunduruyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın Ukrayna'nın nadir element kaynaklarına erişim istediğine yönelik açıklamaları konusundaki soruya Buravov, "Bu madenlerin yataklarının önemli bir kısmı şimdi Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerde. Dolayısıyla bunun kullanımının perspektifi açısından ne kadar gerçekçi olabileceği konusunda tereddütlerimiz var." yanıtını verdi.

"(Trump'ın Grönland çıkışı) Kendi ulusal çıkarlarımızı savunmaya kararlıyız"

Buravov, ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı satın alma konusundaki ilgisini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Kuzey Atlantik'in çok önemli bir bölge olduğuna işaret etti.

Başkonsolos Buravov, "Bu büyük ve Rusya açısından çok önemli olan bölge için kendi ulusal çıkarlarımızı savunmaya kararlıyız ve işbirliği geliştirmeye de hazırız. Tabii ki bu işbirliğini bizimle geliştirmek isteyenlerle." dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgusu

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü PKK/YPG varlığına Rusya'nın tutumu konusundaki soruya Buravov, "Bu ülkenin şu veya bu nedenlerden dolayı parçalanmasına yol açabilecek herhangi süreçlere, hareketlere karşı olduğumuzu bildiriyoruz." karşılığını verdi.

Buravov, "Bölgenin kontrolünün mutlak surette merkezi hükümetin elinde bulundurulması dışında yasal olmayan, anlaşmalara dayanmayan ve diğer yasal kararlara dayanmayan mevcudiyetin son verilmesi gerektiğinden bahsediyoruz." diye konuştu.

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı "kabul edilemez"

Filistin'e ilişkin bir soruya yanıtında Buravov, ülkesinin Filistin'deki insani durumun iyileştirilmesi için gayret sarfettiğini belirterek, "Filistinlilerin kendi topraklarından başka ülkelere gönderilmesiyle ilgili planların kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Başkonsolos Buravov, Rusya'nın Akkuyu Nükleer Santrali için Türkiye'ye doğal gazla ödeme yapma teklif ettiğine dair iddialara ilişkin soruya da "Mevcut koşullar altında en iyi şekilde bu para transferi nasıl yapılabilir? Bununla ilgili olarak çeşitli formüller üzerinde duruluyor." yanıtını verdi.