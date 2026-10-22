Rusya'nın 17 balıkçı gemisiyle İngiltere kablolarında istihbarat topladığı öne sürüldü

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Rusya'nın, İngiltere'nin kritik öneme sahip deniz altı iletişim kabloları hakkında istihbarat toplamak amacıyla balıkçı teknelerini kullandığı öne sürüldü.

İngiliz "The Telegraph" gazetesinin haberine göre, Rusya'ya ait sivil balıkçı tekneleri, İngiltere'yi Avrupa ve ABD'ye bağlayan deniz altı iletişim kablolarının bulunduğu bölgelerde şüpheli faaliyetler yürüttü.

Gazetenin uydu tabanlı gemi takip platformu "Global Fishing Watch"tan elde ettiği 4,5 yıllık verileri incelediği analizde, Rus balıkçı teknelerinin kritik iletişim kablolarının üzerinde uzun süre beklediği veya kablo güzergahlarını kilometrelerce takip ettiği 500'den fazla vaka tespit edildi.

Analizde, 17 Rus gemisinin deniz altı kablolarının bulunduğu bölgelerde uzun süre düşük hızda hareket ettiği belirlendi.

Söz konusu faaliyetlerin, olası bir NATO- Rusya çatışmasında hedef alınabilecek fiber optik kabloların deniz tabanındaki kesin konumlarını belirlemeyi amaçlıyor olabileceği öne sürüldü.

"Ne yaptıklarının ve nerede bulunduklarının tamamen farkındayız"

NATO'dan bir kaynak da The Telegraph'a yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait sivil balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin ve bulundukları konumların "yakından takip edildiğini" belirtti.

Kaynak, "Rus sivil balıkçı gemilerinin ne yaptıklarının ve nerede bulunduklarının tamamen farkındayız. Bu gemilerden bazılarının güvertesinde tek bir balık bile bulunmadı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gemiler, diğer ticari balıkçı tekneleriyle birlikte faaliyet gösteren sıradan balıkçı gemileri gibi görünürken, gemilerin hareketleri ise Batı'nın en önemli deniz altı iletişim hatlarından bazılarının üzerinde tekrarlanan faaliyetlere işaret etti.

İngiltere ile ABD arasındaki veri iletişiminin önemli bölümünü sağlayan deniz altı kablolarının zarar görmesi bankacılık, sağlık, ulaşım ve mobil iletişim hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabilir.

Deniz altı kablolarına zarar verenlere 14 yıla kadar hapis cezası önerisi

İngiltere hükümetinin, deniz altı iletişim altyapısını casusluk ve sabotaj faaliyetlerinden korumak amacıyla yeni yasal düzenlemeler hazırladığı biliniyor.

Hükümetin yarın açıklayacağı öneriler kapsamında, deniz altı kablolarına kasıtlı zarar verenlere 14 yıla kadar hapis cezası ve sınırsız para cezası verilmesi öngörülüyor.

İngiltere Telekomünikasyon Bakanı Ian Murray, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, hükümetin Rusya'nın istihbarat faaliyetlerinde ticari kuruluşları kullandığının farkında olduğunu belirtti.

Murray, " Rusya'nın, bazı faaliyetlerini kendi adına yürütmeleri için ticari aracıları kullanmaya başladığı konusunda oldukça netiz." dedi.

Yeni düzenlemelerin Rusya gibi devlet aktörlerini caydırmayabileceğini kabul eden Murray, ancak bu ülkeler adına faaliyet gösteren ticari kuruluşların caydırılmasının amaçlandığını aktardı.

Azami cezanın müebbet hapis olup olmaması değerlendiriliyor

Gazetenin haberinde, İngiliz hükümetinin, deniz altı kablolarına yönelik kasıtlı saldırılarda azami cezanın müebbet hapis olup olmaması konusunda da istişare yürüteceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) casusluk ve gözetleme faaliyetlerinde bulundukları iddiasıyla Rus balıkçılık şirketleri Norebo ve Murman Seafood'a yaptırım uyguladığı hatırlatıldı.

Söz konusu şirketlerin ise casusluk yaptıkları yönündeki suçlamaları reddettiği belirtildi.

İngiliz Kraliyet Donanması Deniz Kuvvetleri Komutanı Gwyn Jenkins, daha önce yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın NATO ile yaşanacak bir çatışmanın ilk gününden itibaren, İngiltere'nin denizaltı iletişim kablolarına saldırabileceği uyarısında bulunmuştu.

Jenkins, İngiliz donanmasının "savaş hazırlığını güçlendirmesi gerektiğini" vurgulamıştı.

Kaynak: AA