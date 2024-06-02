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Rusya, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlere destek verecek

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Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov, Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin yeteneklerini geliştirme konusunda destek vereceklerini açıkladı. Evkurov, Bingazi'ye yaptığı ziyarette Hafter ile bir araya geldi ve eğitim ve verimlilik konularında katkı sağlayacaklarını belirtti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov, ülkesinin; Libya'nın doğusundaki, Halife Hafter'e bağlı silahlı güçlerin yeteneklerini geliştirme konusunda destek vereceğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki güçlerin Meta platformundaki sayfasından yapılan açıklamaya göre, cuma günü Bingazi'nin Benina Havalimanı'na ulaşan Evkurov, Hafter ile bir araya geldi.

Üst düzey heyet eşliğinde Evkurov, Hafter ile yaptığı görüşmede, ülkesi adına, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin yeteneklerini geliştirme sözü verdi.

Terör ve aşırıcılıkla mücadelede ortak işbirliğini vurgulayan Evkurov, eğitim ve verimliliğin artırılması konusunda Hafter'e bağlı kuvvetlere katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Hafter de, görüşmede Rusya ile askeri ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunusbek Evkurov, Ağustos 2023'ten bu yana Bingazi'yi 5'inci kez ziyaret ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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