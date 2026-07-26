Rusya, Kiev'deki İHA üretim tesislerini vurdu

MOSKOVA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyetli kara ve hava silahlarıyla düzenlenen saldırılarda İHA üretiminde kullanılan askeri sanayi tesislerini hedef aldıklarını bildirdi.

Bakanlık saldırıda çeşitli tipte İHA'lar ile bunlara ait gövde, elektronik sistemler, navigasyon ekipmanları, optik cihazlar ve bataryalar gibi bileşenlerin üreticisi olan Smart Intelligent Systems'e ait tesisin de hedef alındığını aktardı.

Bakanlık ayrıca, Ukrayna'nın Odessa kentindeki Çornomorsk Limanı'nda bulunan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlamak amacıyla kullanılan akaryakıt ve yağ depolama tesisleri dahil altyapı unsurlarının hedefler arasında olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua