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Rusya: Japonya'nın Ukrayna'daki İha Geliştiricileriyle İşbirliğini Kınıyoruz

Rusya: Japonya'nın Ukrayna'daki İha Geliştiricileriyle İşbirliğini Kınıyoruz
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Japonya'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı desteğini düşmanlık eylemi olarak değerlendirdi ve bu işbirliğinin Rus sivillerin ölümüne yol açtığını belirtti.

MOSKOVA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna merkezli insansız hava aracı (İHA) geliştiricileriyle işbirliği yapan Japonya'nın, Rus sivillerin öldürülmesinde payı olduğunu belirterek, bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüye gitmesine yol açtığını söyledi.

Rudenko cumartesi günü TASS Haber Ajansı'na verdiği röportajda, "Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil hedeflere karşı İHA'lar kullanarak sistematik terör provokasyonları gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, Kiev rejimiyle bu tür işbirliğini açık bir düşmanlık eylemi olarak değerlendiriyoruz. Ukrayna'nın İHA'ları, Rus sivilleri öldürüyor ve Tokyo da buna yardım ediyor" dedi.

Rudenko, Japonya'nın Rusya-Ukrayna çatışmasına giderek daha fazla dahil olmasının, an itibarıyla gergin durumdaki ikili ilişkileri daha da zedelediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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