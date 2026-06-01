Moskova: Rus Petrol Tankerine Fransa'nın Müdahalesi Yasadışı Bir Eylemdir

MOSKOVA, 1 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın Tagor adlı tankere müdahale etmesini "yasadışı" ve korsanlık boyutuna varan bir eylem olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Fransız yetkililer, sahte bandırayla Rusya'nın Murmansk bölgesinden yola çıktığını iddia ettikleri tankerin pazartesi günü Atlas Okyanusu'nda Fransız donanması tarafından alıkonulduğunu bildirmişti.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, el konulan tankerde Rus vatandaşlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Fransız makamlarından resmen bilgi talebinde bulunulduğu, buna karşın Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmediği belirtildi.

İlk belirlemelere göre Fransız donanması tarafından alıkonulan tankerin kaptanının Rus vatandaşı olduğu kaydedildi.

Peskov, "Bu tür eylemlerin yasadışı ve uluslararası korsanlık boyutuna varan eylemler olduğunu düşünüyoruz. Bu eylemlerin uluslararası hukuka tam anlamıyla uygun bir biçimde yürütüldüğü iddiasını kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Peskov, söz konusu olumsuz tecrübeyi göz önünde bulundurarak, deniz kargosu güvenliğini sağlamak üzere önlemler almaya devam edeceklerini vurguladı.

