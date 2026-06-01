Haberler

Moskova: Rus Petrol Tankerine Fransa'nın Müdahalesi Yasadışı Bir Eylemdir

Moskova: Rus Petrol Tankerine Fransa'nın Müdahalesi Yasadışı Bir Eylemdir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa'nın Tagor adlı tankere el koymasını yasadışı ve korsanlık olarak nitelendirdi. Rusya, Fransız makamlarından tankerdeki Rus vatandaşları hakkında bilgi talep etti.

MOSKOVA, 1 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın Tagor adlı tankere müdahale etmesini "yasadışı" ve korsanlık boyutuna varan bir eylem olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Fransız yetkililer, sahte bandırayla Rusya'nın Murmansk bölgesinden yola çıktığını iddia ettikleri tankerin pazartesi günü Atlas Okyanusu'nda Fransız donanması tarafından alıkonulduğunu bildirmişti.

Rusya'nın Paris Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, el konulan tankerde Rus vatandaşlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Fransız makamlarından resmen bilgi talebinde bulunulduğu, buna karşın Fransız Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmediği belirtildi.

İlk belirlemelere göre Fransız donanması tarafından alıkonulan tankerin kaptanının Rus vatandaşı olduğu kaydedildi.

Peskov, "Bu tür eylemlerin yasadışı ve uluslararası korsanlık boyutuna varan eylemler olduğunu düşünüyoruz. Bu eylemlerin uluslararası hukuka tam anlamıyla uygun bir biçimde yürütüldüğü iddiasını kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

Peskov, söz konusu olumsuz tecrübeyi göz önünde bulundurarak, deniz kargosu güvenliğini sağlamak üzere önlemler almaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
Trabzon'un 30 yıllık hayali olan Güney Çevre Yolu Projesi'nde geri sayım

Bir kentimizin 30 yıllık hayaliydi! Dev projede geri sayım

Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı

Lisede kan donduran olay! Ders esnasında pencereden atladı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti

Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti! Yakınlarına göndermiş
Avrupa'nın en büyük savunma fuarının kapıları İsrail'e kapandı

Macron'dan Netantahu'yu küplere bindirecek karar: Kapıları kapadı

Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı