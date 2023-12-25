Rusya, Donetsk'teki Maryinka'yı kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Maryinka yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladığını bildirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şoygu ile St. Petersburg kentinde bir araya geldi.

RUS ORDUSU, MARYİNKA YERLEŞİM BİRİMİNİ UKRAYNA'DAN ELE GEÇİRDİ

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin Putin'e bilgi veren Şoygu, şu ifadeleri kullandı: "Güney birliklerinin saldırıları sonucu Donetsk'in güney batısındaki Maryinka yerleşim birimi bugün kurtarıldı. Maryinka üzerinde kontrolün sağlanması, Donetsk'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırılarından daha etkili şekilde korunmasını mümkün kılacak. Ayrıca bu, Ukrayna ordusunun savunmasını zayıflatacak."

Rus lider Putin de Maryinka'nın ele geçirilmesi sürecinde yer alan askerlere ödül verilmesi gerektiğini kaydetti.