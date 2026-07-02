Haberler

Rusya: Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Piskunovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarını ve deniz aracını imha ettiklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Cephe hattında Rus silahlı kuvvetlerinin ilerlediği aktarılan açıklamada, "Güney askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Piskunovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Rus Silahlı Kuvvetleri gruplarına bağlı farklı birliklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) tarafından kullanılan ulaşım altyapısını, uzun menzilli insansız hava aracı fırlatma sahalarını ve Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarını vurduğu kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin 11 güdümlü hava bombasını ve 631 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Karadeniz Donanmasına bağlı güçlerin Karadeniz'in kuzeydoğu kesiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız deniz aracını imha ettiği de belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Ukrainskoye yerleşim birimini ve Zaporijya bölgesinde Kopani yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ali Cura
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

Konya'da infial yaratan görüntü
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Önlüğünü kapan Ali Koç, tezgahın başına geçti

Ali Koç'u ilk kez böyle göreceksiniz
Amedspor, yıldız futbolcular için Dünya Kupası'nı bekliyor

Dünya Kupası'nın yıldızları Amed'e geliyor! Başkan dev müjdeyi verdi