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Rusya: Donetsk'te iki yerleşim kontrol altında

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Nikolaypolye ve Matyaşevo yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Nikolaypolye ve Matyaşevo yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Merkez askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolaypolye ve Matyaşevo yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, gün içinde Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'nda mühimmatla dolu 2 kuru yük gemisi ile yakıt ve yağ tanklarının insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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