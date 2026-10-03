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Rusya Dışişleri, yabancılar ve diplomatlara Kiev'i terk etme uyarısını yineledi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancılar ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri, Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısını yineledi. Rus ordusunun Kiev ve diğer kentlerde askeri hedeflere saldırılarını sürdüreceği, Kiev'de çok sayıda büyükelçiliğin faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısını yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerindeki askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, yoğun misilleme saldırıları düzenlemeye devam edecek. Yabancı vatandaşları, diplomatik misyon personeli de dahil olmak üzere, Ukrayna'da bulunmamaları ve ülkeye seyahat etmemeleri konusunda yeniden uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın mayısta da Kiev'deki yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara kenti terk etmeleri, Ukrayna'da yaşayanlara ise askeri ve idari altyapı tesislerinden uzak durmaları çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Kiev'de çok sayıda büyükelçiliğin faaliyetlerini sürdürdüğü ve yabancı yetkililerin Ukrayna'yı ziyaret etmeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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