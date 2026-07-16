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Rusya: Japonya, Barışçıl Anayasasına Bağlı Kalıp 2. Dünya Savaşı'nın Sonuçlarını Tanımalı

Rusya: Japonya, Barışçıl Anayasasına Bağlı Kalıp 2. Dünya Savaşı'nın Sonuçlarını Tanımalı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'yı barışçıl anayasasına bağlı kalmaya ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tanımaya çağırdı. Ayrıca Japonya'nın Rusya-Çin ortak askeri tatbikatlarına yönelik protestosunu reddetti.

MOSKOVA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'yı barışçıl anayasasına bağlı kalmaya ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tam olarak tanımaya çağırdı.

Zaharova çarşamba günkü basın toplantısında Xinhua muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Japonya'nın hızlandırılmış "yeniden silahlanma" sürecini ve askeri faaliyetlerini sürekli genişletmesini yakından takip ettiklerini söyledi.

Sözcü ayrıca uluslararası hukuka tamamen uygun olarak gerçekleştirilen Rusya-Çin ortak askeri tatbikatlarına ilişkin Japonya'nın protestosunu kesin bir şekilde reddettiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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