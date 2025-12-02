Haberler

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde 2 tankere yapılan saldırılar sonrası bugün ayçiçek yüklü gemiye saldırı yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde iki tankerin hedef alınmasının ardından bu kez ayçiçek yağı taşıyan bir gemi saldırıya uğradı.

TÜRKİYE KIYILARINDAN 80 MİL AÇIKTA

Denizcilik Genel Müdürlüğü, MIDVOLGA-2 isimli tankerin Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken, Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırı bildirimi yaptığını açıkladı.

PERSONELLERİN DURUMU İYİ

Açıklamada, gemide bulunan 13 personelin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinin bulunmadığı belirtildi. Saldırıya uğrayan geminin makineleri çalışır halde Sinop'a doğru ilerlediği aktarıldı.

İşte konuyla ilgili yapılan o paylaşım;

İKİ GEMİ'YE DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde hareketli saatler yaşanmış, Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki ayrı ticari gemi, dış etkiyle vurulmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, isabet alan ve yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personeli başarılı bir operasyonla tahliye etmişti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denilmişti.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

BIZI savasa cekmek isteyenlere karsi Devlet Buyuklerimiz cok dikkatli olmalidir..Hakan istifa etmelidir Dis politikasi hic iyi degildir

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Malkurt Asena milleti aydınlatılması bir başka güzel

yanıt16
yanıt17
Haber YorumlarıErkan bayram:

Alkurt olamazsın çünkü kurtlar nankör olmazlar. Hakan Fidan batıyor sizin gibi paralı sol trollere tabiki. Çünkü geleceğin cumhurbaşkanı olacağı için çekemiyorsunuz

yanıt12
yanıt21
Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

Bozkurt: hysiyeti olmayan krktersizler gibisin, tcizci şrefi olmyan onursuzlar gibi, bir bayanın yorumunu görünce saldırıya geçmişsin, annde bir kadın unutma....!!!!!

yanıt5
yanıt6
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Olayı ne ara bize bağladın. Her habere yorum yapmaz zorunda değilsin tabi maaş almıyorsanız.

yanıt3
yanıt1
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Fahri, tesekkür ederim it ürür kervan yürür...Bozkurt adini tasiyor ama bozkurt ile alakasi yok, kendisi vatan hainidir..hää kimseden maas aldigim yok, benimkisi vatan sevgisi, yasayan anlar

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Bundan sonra da Karadeniz'de vurulan gemilerden sızan çevre kirliliği. Bu gemiden sızabilecek tonlarca ayçiçek yağı Karadenize akacak.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
