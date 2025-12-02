Karadeniz'de gerginlik tırmanıyor! Bir gemi daha saldırıya uğradı

Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde iki tankerin hedef alınmasının ardından bu kez ayçiçek yağı taşıyan bir gemi saldırıya uğradı.

TÜRKİYE KIYILARINDAN 80 MİL AÇIKTA

Denizcilik Genel Müdürlüğü, MIDVOLGA-2 isimli tankerin Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken, Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırı bildirimi yaptığını açıkladı.

PERSONELLERİN DURUMU İYİ

Açıklamada, gemide bulunan 13 personelin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinin bulunmadığı belirtildi. Saldırıya uğrayan geminin makineleri çalışır halde Sinop'a doğru ilerlediği aktarıldı.

İşte konuyla ilgili yapılan o paylaşım;

İKİ GEMİ'YE DAHA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Karadeniz'in Türk münhasır ekonomik bölgesinde hareketli saatler yaşanmış, Gambiya bandıralı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli iki ayrı ticari gemi, dış etkiyle vurulmuştu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri, isabet alan ve yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personeli başarılı bir operasyonla tahliye etmişti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "KAIROS isimli tankerdeki 25 personelin ekiplerimizce sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 römorkörümüz ve NENE HATUN acil müdahale gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir" denilmişti.