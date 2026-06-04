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Rusya: ABD ile İran Arasındaki Karşılıklı Saldırılar Endişe Verici

Rusya: ABD ile İran Arasındaki Karşılıklı Saldırılar Endişe Verici
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki son karşılıklı saldırıların endişe verici olduğunu belirterek, bölgede yeni ve tehlikeli bir askeri-siyasi tırmanışın başlayabileceği uyarısında bulundu. Zaharova, tüm taraflara gerilimi artıracak adımlardan kaçınma çağrısı yaparken, Arap ülkelerinin egemenliğini desteklediklerini ve müzakerelerin istikrara katkı sağlamasını temenni ettiklerini ifade etti.

MOSKOVA, 4 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki son karşılıklı saldırıların endişe verici olduğunu belirterek, bölgedeki askeri ve siyasi durumda yeni ve tehlikeli bir tırmanışın başlayabileceği uyarısında bulundu.

Zaharova çarşamba günkü basın toplantısında, tüm taraflara gerilimi daha da artırabilecek ve gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik çabaları sekteye uğratabilecek adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kabul edilemez gördüklerini vurgulayan Zaharova, egemenlik ve toprak bütünlüklerini savunma konusunda Basra Körfezi'ndeki Arap ülkelerini desteklediklerini söyledi.

Sözcü, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin, Ortadoğu'da uzun vadeli istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Zaharova, bölgesel anlaşmazlıkların uluslararası hukuk çerçevesinde siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, sürece katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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