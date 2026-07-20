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Türk bayraklı nişanın ardından Alman damat Müslüman oldu

Türk bayraklı nişanın ardından Alman damat Müslüman oldu
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Kocaeli'nde Türk bayraklı konseptle nişanlanan Alman Christian Peter Brock, Nevşehir'de Kelime-i Şehadet getirerek İslam'ı kabul etti. Düğün 26 Temmuz'da.

Daha önce Kocaeli'nde düzenlenen nişan töreninde Türk bayraklı konsepti tercih ederek Türk kültürüne olan hayranlığını gösteren Alman damat bu kez Nevşehir'de Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini kabul etti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Şubat ayında Türk bayraklı konsepti tercih ederek nişanlanan Alman vatandaşı Christian Peter Brock, Sedanur Gülhan ile evlilik hazırlıklarını sürdürürken önemli bir karar aldı. Nevşehir'de 26 Temmuz günü yapılacak olan düğün öncesinde Acıgöl Merkez Camii'nde düzenlenen ihtida programında İmam Hikmet Öztürk'ün rehberliğinde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Brock, İslam dinini kendi özgür iradesiyle kabul etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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