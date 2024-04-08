Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Rusya'da sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Tümen Bölge Valisi Aleksandr Moor, sel tehlikesi nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Vali Moor, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Tümen bölgesindeki nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini belirtti. Bu nedenle bölgede acil durum ilan edilmesi kararı alındığını duyuran Moor, "Acil durumu tedbiren devreye sokuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'da sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

10 BİN 400'DEN FAZLA EV SU ALTINDA KALDI

Ülkenin Orenburg bölgesinde bulunan Ural Nehri'ndeki bir barajın patlaması nedeniyle yaşanan su taşkınlarından birçok bölge etkilendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin 39 bölgesinde 10 bin 400'den fazla evin su altında kaldığı belirtildi.

Rusya'da sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un yanı sıra Orenburg, Kurgan ve Tümen bölge valileriyle görüşerek sel hakkında bilgi aldı. Putin, Rus hükümetine özel komisyon kurma talimatı verdi.

Rusya'da sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

PATLAYAN BARAJ NEDENİYLE YÜZLERCE EV SU ALTINDA KALMIŞTI

Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev su altında kalmıştı. Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Rusya Çevre Doğal Afetler Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title