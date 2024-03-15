Üye Girişi
Haberler

Rusya'da Sandıklara Boya Döküldü ve Oy Verme Merkezine Saldırılar Gerçekleştirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Rusya'da devlet başkanlığı seçimi sırasında Moskova, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Rostov'da sandıklara boya döküldü, oy verme kabini ateşe verildi ve oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı. Seçimin ilk gününde protestolar da başladı.

- Rusya'da sandıklara boya döküldü, oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı, oy kabini ateşe verildi

MOSKOVA - Rusya'da sabah saatlerinde başlayan devlet başkanlığı seçiminde Moskova'da, Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde ve Rostov'da oy kullandıkları sandığa boya döken 3 kişi gözaltına alındı. Moskova'da bir oy verme kabini ateşe verilirken, St. Petersburg'ta oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı.

Rusya'da bugün başlayan ve 17 Mart'ta sona erecek devlet başkanlığı seçimi için halk sandık başında. Seçimin ilk gününde protestolar da başladı. Başkent Moskova'da oy verme merkezine gelen bir kadın, oyunu kullandıktan sonra sandığa yeşil boya döktü. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişinin oy kullandığı sandıktaki tüm zarflar zarar görürken, kadın gözaltına alındı. Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Soruşturma Birimleri tarafından Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 141. maddesi ( seçim haklarının veya seçim komisyonlarının çalışmasının engellenmesi) uyarınca ceza davası açılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Rusya'ya bağlı Karaçay Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nde de bir kadın sandığa yeşil boya döktü. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, eylemi gerçekleştiren kadının gözaltına alındığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya sınır bölgelerinden olan Rostov'da da bir sandığa yeşil boya döküldü. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, "Azak'taki oy verme merkezlerinden birinde görev alan bir kişi, sandığa yeşil bir sıvı döktü" ifadeleri kullanıldı. Eylemi gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kabin ateşe verildi, oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı

Rusya Soruşturma Komitesi ayrıca Moskova'nın güneydoğusundaki oy verme merkezlerinden birinde oy kullanma kabininin ateşe verildiğini, şüphelinin gözaltına alındığı aktardı. St. Petersburg kentinde ise bir oy verme merkezine molotof kokteyli atıldı. Oy verme merkezlerindeki eylemler kameralara saniye saniye yansıdı.

4 aday yarışıyor, Putin'in zaferine kesin gözüyle bakılıyor

Seçimde bağımsız olarak katılan mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Komünist Partisi tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov ve Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışıyor. Ülkede 4 dönem devlet başkanlığı yapan Putin'in sandıktan zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda 7 Nisan'da ikinci tur oylama gerçekleştirilecek. Seçimi kazanan adayın 7 Mayıs'ta yemin etmesi planlanıyor.

Merkez Seçim Komisyonuna göre 112,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede şu ana kadar yaklaşık 27 milyon kişi oy kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karaçay Moskova Rostov Rusya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Sevim kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sevim kimdir? Veysi Bozyıl kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Sur Belediye Başkan adayı Veysi Bozyıl kimdir? Celal Kutsal kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Silvan Belediye Başkan adayı Celal Kutsal kimdir? Sezer Yücel kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Lice Belediye Başkan adayı Sezer Yücel kimdir? Mehmet Salim Can kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kulp Belediye Başkan adayı Mehmet Salim Can kimdir? Mehmet Özdağ kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Özdağ kimdir? Emin Balıkçı kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hazro Belediye Başkan adayı Emin Balıkçı kimdir? Hamit Kaçan kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Hani Belediye Başkan adayı Hamit Kaçan kimdir? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? Faruk Yalçın kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Ergani Belediye Başkan adayı Faruk Yalçın kimdir? DEVA Partisi Kırıkhan adayı Mehmet Şirikçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Kırıkhan belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İskenderun adayı Hatice Esra Doğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay İskenderun belediye başkan adayı kim oldu? Ensari Barlas kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Eğil Belediye Başkan adayı Ensari Barlas kimdir? DEVA Partisi Hassa adayı Hasan Şimşek kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Hassa belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Defne adayı Defne Eraslan kimdir? 2024 DEVA Partisi Hatay Defne belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title