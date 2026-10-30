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Rusya'da Novaya Gazeta 9 Kasım'da 30 yılı aşkın yayın hayatına son verecek

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Novaya Gazeta, 30 yılı aşkın yayın hayatını 9 Kasım'da kapatacağını açıkladı. Gazete, baskı uygulandığı ve yayın faaliyetlerinin sürdürülemez hale geldiği öne sürülen açıklamasında "Artık gazete yok" dedi; eylülde Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" listesine alınmıştı.

Rusya'da yayımlanan "Novaya Gazeta" (Yeni Gazete), 30 yılı aşkın yayın hayatının ardından faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.

Novaya Gazeta, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gazeteye baskı uygulandığı ve bu nedenle yayın faaliyetlerinin sürdürülemez hale geldiği öne sürülen açıklamada, "30 yıldır çalışan evimizin ışıklarını 9 Kasım'da kapatarak gideceğiz. Artık gazete yok." ifadeleri yer aldı.

Rus yönetimini eleştiren yayınlarıyla bilinen Novaya Gazeta, 1993'te kurulmuştu. Gazete, eylülde Rusya Adalet Bakanlığı tarafından "yabancı ajan" olarak tanımlanan kuruluşlar listesine dahil edilmişti.

Novaya Gazeta'nın kurucularından ve eski Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov da 2023'te "yabancı ajan" listesine alınmıştı.

Kaynak: AA
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