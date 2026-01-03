Haberler

Rusya: Herson'da Yılbaşı Kutlayanlara Yönelik İha Saldırısında Ölenlerin Sayısı 27'ye Yükseldi

Güncelleme:
Rusya Soruşturma Komitesi, Herson bölgesinde yılbaşı kutlamaları sırasında düzenlenen insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye ulaştığını, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu açıkladı. Saldırıda ayrıca 31 kişi yaralandı.

MOSKOVA, 3 Ocak (Xinhua) -- Rusya Soruşturma Komitesi sözcüsü Svetlana Petrenko, yılbaşında Herson bölgesindeki bir kafe ve otele yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının cuma günü 27'ye yükseldiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu açıkladı.

Petrenko, "Bu terör saldırısında ikisi çocuk 27 kişi yaşamını yitirdi" dedi.

Petrenko, saldırının ardından, 5'i çocuk olmak üzere 31 kişinin çeşitli derecelerde yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Herson bölgesi başkanı Vladimir Saldo, Telegram'dan yaptığı açıklamada Ukrayna'ya ait 3 İHA'nın, sivillerin yeni yılı kutladığı kafe ve oteli vurduğunu belirtti.

"Birçok kişi canlı canlı yandı" diyen Saldo, İHA'lardan birinin yangın çıkaran bir karışım taşıdığını ve bunun olay yerinde büyük bir yangına neden olduğunu belirtti. İtfaiye ekipleri yangını perşembe sabahı erken saatlerde tamamen söndürdü.

Petrenko, ilk yerinde inceleme sırasında birkaç insansız hava aracının parçalarının bulunduğunu belirterek, tıbbi, genetik ve patlayıcı madde analizleri dahil olmak üzere 26'dan fazla adli inceleme emri verildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
