Rusya'da 23 Nisan Çocuk Bayramı haftasında çocuklara ebru sanatı ve linol baskı öğretildi

Rusya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası çerçevesinde çocuklara ebru sanatı ve linol baskı yapımı öğretildi.

Başkent Moskova'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonu, Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu (MTKO) işbirliğiyle bir hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerden ilki YEE binasında gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç, Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin izlediği etkinlikte Türk ve Rus vatandaşı çocuklar yer aldı.

Linol baskı atölyesindeki çalışmalara katılan çocuklar, beyaz tişörtler üzerine 23 Nisan'a ilişkin sembol ve yazılarla baskı çalışması yaptı. Bazı çocuklar da düzenlenen ebru atölyesinde ilk defa ebru sanatıyla tanıştı.

Moskova YEE Koordinatörü Akbulut, yaptığı açıklamada, etkinlikler çerçevesinde çocuklara yönelik ebru ve linol baskı atölyesi gerçekleştirildiğini belirterek, "Kültürel mirasımızın önemli sanat dallarını tanıma fırsatı bulan çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı. Atölye süresince geleneksel sanat tekniklerini uygulamalı olarak öğrenen katılımcılar, kendi eserlerini üretmenin mutluluğunu yaşarken, sanata olan ilgilerini de pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağladığını belirten Akbulut, çalışmanın kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.