Haberler

Rusya Başsavcısı Gutsan'dan, Türkiye'ye Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında iki ülkenin adli makamları arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla görüşmeler yapılacak.

(ANKARA) - Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, bu yıl ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Gutsan'ın programının Anıtkabir ziyaretiyle başladığını duyurdu.

Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret etti. Gutsan, Esenboğa Havalimanı'nda, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk tarafından karşılandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gutsan'ın, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktığı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladığı belirtildi.

Gutsan, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya gelecek.

Rusya Devleti'ne bağlı haber ajansı Sputnik'in dünkü haberinde Gutsan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşmesinin beklendiği bilgisine yer verilmişti. Gutsan'ın programının, Tunç'un yerine Akın Gürlek'in atanması nedeniyle değişip değişmeyeceği bilinmiyor.

Ziyaret çerçevesinde tarafların, iki ülkenin adli makamları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik uluslararası belgeler imzalaması bekleniyor. Görüşmelerde özellikle iade süreçleri, adli yardımlaşma, ceza davalarında kolluk kuvvetleri desteği ve kurumlararası istişare mekanizmalarının geliştirilmesi konularının ele alınacağı bildirildi.

Rusya Başsavcılığı ile Türkiye'deki ilgili kurumlar arasındaki temasların, ikili görüşmelerin yanı sıra St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Dünyaca ünlü kulüpten açıklama: Torreira ile anlaşma sağladık ama...
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Dünyaca ünlü kulüpten açıklama: Torreira ile anlaşma sağladık ama...
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı