Rusya Başsavcısı Gutsan'dan, Türkiye'ye Ziyaret

(ANKARA) - Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, bu yıl ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Gutsan'ın programının Anıtkabir ziyaretiyle başladığını duyurdu.

Rusya Başsavcısı Aleksandr Gutsan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret etti. Gutsan, Esenboğa Havalimanı'nda, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey İvanov ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk tarafından karşılandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gutsan'ın, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktığı ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladığı belirtildi.

Gutsan, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile bir araya gelecek.

Rusya Devleti'ne bağlı haber ajansı Sputnik'in dünkü haberinde Gutsan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşmesinin beklendiği bilgisine yer verilmişti. Gutsan'ın programının, Tunç'un yerine Akın Gürlek'in atanması nedeniyle değişip değişmeyeceği bilinmiyor.

Ziyaret çerçevesinde tarafların, iki ülkenin adli makamları arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik uluslararası belgeler imzalaması bekleniyor. Görüşmelerde özellikle iade süreçleri, adli yardımlaşma, ceza davalarında kolluk kuvvetleri desteği ve kurumlararası istişare mekanizmalarının geliştirilmesi konularının ele alınacağı bildirildi.

Rusya Başsavcılığı ile Türkiye'deki ilgili kurumlar arasındaki temasların, ikili görüşmelerin yanı sıra St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu ve Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda sürdürülüyor.