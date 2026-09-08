Haberler

Rusya: ABD yönetimi, Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirterek, "Trump ve ekibinin kabul ettiği gerçekler, sahadaki durumla değil, insanlarla bağlantılıdır.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'da sahadaki gerçekleri kabul ettiğini belirterek, "Trump ve ekibinin kabul ettiği gerçekler, sahadaki durumla değil, insanlarla bağlantılıdır." dedi.

Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova'daki temaslarını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'li temsilcilerle görüştüğünü belirten Lavrov, "Görüşmede istişare edilenler, Trump'ın iktidara gelmesinin ardından Ukrayna konusunda yaptığı açıklamalara dayanıyor. O, Ukrayna'nın NATO üyeliği mevzusunun unutulması, bu konunun kapandığını ve gündeme getirilmemesi gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin tutumundaki diğer önemli unsurlarından birinin de sahadaki gerçeklerin kabulü olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Trump ve ekibinin kabul ettiği gerçekler, sahadaki durumla değil, insanlarla bağlantılıdır. Bu, halkın Kırım, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen referandumlarda ortaya koyduğu iradeyle bağlantılıdır. Amerikalıların bizimle temaslarda, bu gerçekleri baz almalarını olumlu karşılıyoruz. Bu, onlarla diyaloğu sürdürme isteğimizi güçlendiriyor. ABD, bu temel hususları kabul ediyor ve bu konuda faydalı olmaya çalışıyor."

Kaynak: AA
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu

THY'de ilklere imza atmıştı! Emekli oldu

Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Önüne koydular, saniyeler içinde bitirdi! Dünya rekoru geldi

30 saniyede tarihe geçti!
Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu

Ters kelepçe ile alınan Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Telefon dünyasında bir ilk gerçekleşiyor! Fiyatı ise cep yakacak