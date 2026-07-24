Lavrov: ABD'nin Ukrayna yaklaşımı değişti, hedeflerimize ulaşacağız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını değiştirdiğini belirterek, "Krizin siyasi ve diplomatik çözümünü tercih ediyoruz ancak her koşulda hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Lavrov, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna krizine değinen Lavrov, ABD ile Rusya arasında 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde düzenlenen zirvede krizin çözümüne ilişkin uzlaşıların sağlandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Anchorage anlaşmalarının başarısız olduğu konusunda, kimin başarısız olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü biz Anchorage'a, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan ve tarafımızca kabul edilen Amerikan teklifleriyle gittik. Trump, bu tekliflerin kısmen taviz içerdiğini defalarca vurguladı. Taviz içeren bu teklifleri kabul ettik. Herhangi bir anlaşma kaçınılmaz olarak taviz unsurları içermeli. Ancak Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin bu tekliflere uyacağını söyledi. Bu olmadı."

ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile dün Filipinler'in başkenti Manila'da görüştüğüne değinen Lavrov, Rubio'ya Trump'ın daha önce yaptığı açıklamalarını dile getirdiğini aktardı.

Lavrov, Trump'ın zirvede sağlanan uzlaşıları övdüğünü ve bunların çözüm için temel oluşturduğu yönünde açıklamalar yaptığını anımsatan Lavrov, "Bunlar bizim değerlendirmelerimiz değil. Biz de benzer yaklaşımla hareket ettik. Amerikalıların tekliflerini kabul etmemiz durumunda, bunun çatışmaları sonlandıracağı ve müzakere masasına oturmamızı sağlayacağı yönünde yaklaşım sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını değiştirdiğini söyleyen Lavrov, "Vicdanımız rahat. Adam gibi söyledik ve yaptık. Çözüme hazır olduğumuzu söyledik. Öte yandan, Rubio'nun sözlerine bakılırsa, bu yaklaşım değişmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Fransa ve Ukrayna'nın "Anchorage uzlaşılarının geçersiz olduğu" yönünde açıklamalar yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer Amerikalılar, bu değerlendirmeleri paylaşıyorsa, biz ne yapabiliriz? Elbette, krizin siyasi ve diplomatik çözümünü tercih ediyoruz ancak her koşulda hedeflerimize ulaşacağız. Zelenskiy'nin çok sayıda silahla ve insansız hava aracıyla (İHA) desteklenmesi, Amerikan tekliflerinin küçümseyici bir şekilde reddedilmesinin nedenidir. Zelenskiy, bu silahlarla sivilleri ve sivil unsurlara saldırılar düzenleyerek, Rusya'nın istikrarını baltalamaya çalışıyor. Zelenskiy'ye sağlanan bu desteğin büyük kısmı, ABD'den kaynaklanıyor. ABD, Avrupa üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor, istihbarat ve teknoloji desteği sağlıyor. Starlink çalışıyor."

Bakan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda belirlediği hedeflere ulaşacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA