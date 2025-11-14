Haberler

Rusya, ABD ile Budapeşte'de Zirve İhtimalini Değerlendirdi

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Budapeşte'de zirve yapılması için hazırlıkların olduğunu ancak Alaska'daki zirve sonuçlarının esas alınması gerektiğini belirtti. Zaharova, iki ülke arasında diyaloğun devam ettiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile Ma?aristan'ın başkenti Budapeşte'de zirve düzenlemeye hazır olduklarını, ancak bunun Alaska'daki zirvenin sonuçlarını baz alması gerektiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere değinen Zaharova, "ABD yönetimiyle istediğimiz kadar hızlı olmasa da diyalog devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında ekimde bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini anımsatan Zaharova, bundan sonra başka görüşmenin olmadığını kaydetti.

Zaharova, "İki ülkenin dışişleri bakanları, düzenli iletişimin gerekliliği konusunda anlayışına vardı. Bu, Ukrayna meselesini ve ikili gündemdeki konuların istişare edilmesi için önemli. Temaslar devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda görüşmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirvenin yapılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Alaska'daki zirvenin sonuçlarına dayalı olması durumunda, Rusya-ABD arasında ikinci zirveyi Budapeşte'de yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele baskı aracı olarak kullanılmamalı"

ABD'nin Latin Amerika ülkelerine yönelik eylemlerini değerlendiren Zaharova, Karayipler'de Venezuela'ya ait gemilere yönelik saldırılar düzenlendiğini, ancak bu gemilerin uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgisi olduğuna dair kanıt sunulmadığını belirtti.

Zaharova, "ABD'nin bu bölgede uyuşturucu kaçakçılığı kanallarını engelleme gerekçesiyle eşi benzeri görülmemiş askeri harekata giriştiğini" söyleyerek, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin egemen devletlere yönelik baskı aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele dahil çeşitli gerekçelerle ülkelerin içişlerine müdahale etmek için gücün kullanılmasına kesinlikle karşıyız." dedi.

Pentagon'un askeri eylemlerle Venezuela'nın egemenliğine ve bölgedeki duruma tehdit oluşturduğunu ifade eden Zaharova, uyuşturucu kaçakçılığı sorunun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna, krizin barışçıl çözümünden yana değil"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya'nın "Rusya ve Ukrayna arasında bu yıl başlatılan barış müzakerelerinde ilerleme kaydedilmediği, bu nedenle de müzakerelerin durdurulmasına karar verildiği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, bunun "absürt" olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Bu tür açıklamalar, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy yönetiminin krizin barışçıl çözümünden yana olmadığını gösteriyor. Ukrayna tarafının müzakerelerden vazgeçtiğini görüyoruz. Ukrayna, başından beri müzakere etme niyetinde değildi. Müzakereler, zaman kazanma, askeri pozisyonlarını koruma, birliklerini yeniden konuşlandırma, silah istemek için bir manevra idi."

Zaharova, Ukrayna tarafının, son müzakerelerde varılan anlaşmaların yüzde 30'unu ancak uyguladığını ileri sürdü.

"NATO ile ilgili her türlü senaryoya hazırız"

Rusya'nın NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını aktaran Zaharova, ancak NATO'nun Rus sınırlarına doğru askeri altyapısını güçlendirmesine karşı gerekli tedbirler aldıklarını dile getirerek, "Her türlü senaryoya hazırız." ifadesini kullandı.

Zaharova, NATO'nun Rusya'ya saldırması durumunda buna karşı ellerindeki tüm araçları kullanacaklarını vurguladı.

"Kabil ve İslamabad'ı, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz"

Afganistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu belirten Zaharova, "Kabil ve İslamabad'ı, anlaşmazlıkları siyasi, diplomatik ve barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz." dedi.

Mariya Zaharova, iki ülke arasındaki durumun iyileştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını kaydetti.

"Moskova, Sudan'da sivillere yönelik işlenen suçları kınıyor"

Sudan'daki duruma değinen Zaharova, bu ülkede çatışmaların durdurulması, siyasi sürecin başlatılması ve uzun vadeli barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Moskova, Sudan'da sivillere yönelik işlenen suçları kınıyor." diye konuştu.

Zaharova, Sudan'daki sorunların barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarının altını çizdi.

Sözcü Zaharova, Avrupa Birliği'nin Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmasına yanıt vereceklerini de söyledi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Haberler.com
500
