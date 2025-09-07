Görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı

Rüşvet soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın tutuklanmasına karar verildi.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

GÖZALTI KARARI SONRASI TESLİM OLDU

Açığa alınmasının ardından Arslan ve eşi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltına kararı verilen İlker Arslan Antalya'da teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı öğrenilen Arslan, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerin ardından ise Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan ve iş insanı Fazlı Ateş haklarındaki rüşvet soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

KARAR VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında iş adamı Fazlı Ateş ile Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı.

İDDİALAR CİDDİ

Hakkında tutuklama kararı verilen Arslan'ın, iş insanı F.A. aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği öne sürülürken, F.A.'nın Arslan ve ailesine para transferi yaptığı, eşinin de geçmişte F.A.'ya ait şirketlerde SGK kaydı bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi.

ARAÇTAN KARDEŞİ ÇIKMIŞTI

Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkmasının ardından Arslan'ın Ankara'ya gittiği Antalya Emniyet Müdürlüğü envanterinde bulunan aracının PTS analizleri sonucu Cihanbeyli ilçesinde durdurulduğu, aracı kullanan kişinin kardeşi C.T.A. olduğu ve Arslan'ın araçta bulunmadığı da öğrenilmişti.

İLKER ARSLAN KİMDİR?

1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak, ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Daha sonra sırasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt, Ankara olmak üzere çeşitli birimlerde, 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2021-2024 yılları arasında ise 3 yıl boyunca Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İlker Arslan Sivas doğumlu olup evli ve 3 çocuk babasıdır.