Manavgat Belediyesi'nde 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' davasında karar duruşması

Güncelleme:
Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski belediye başkan yardımcıları, rüşvet suçlamalarını reddederek tahliye talebinde bulundu.

'VİDEO VE KARESİNDEN TUTUKLUYUM'

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın tutuklu yargılandığı davaya sanıkların savunmalarıyla devam edildi. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde makamında baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanan tutuklu sanık eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter savunma yaptı. Mehmet Engin Tüter, "Ben hiçbir örgüte üye değilim. Bugüne kadar bildiğim her şeyi anlattım. 10,5 aydır bir hücredeyim. Yaşadığımı bir ben biliyorum, bir Allah. Video ve foto karesinden dolayı tutukluyum. Rüşvet olsa bile yattığım süreyle cezamı çektim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

'OTO PARÇACISIYLA İŞİM OLMAZ'

Eski Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya ifadesinde, devlet memuru olduğunu ve Niyazi Nefi Kara'nın talebiyle belediyede çalışmaya başladığını anlattı. Kendisine bağlı birimler arasında İmar Müdürlüğü olduğunu ancak iş yeri açma bölümü olmadığını söyleyen Berkaya, "Müşteki Zafer Süral'in başvurusunu bekletmedim. Demir D.'nin telefonunu müşteki Zafer Süral'e ilettim" dedi.

Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında konuşan Berkaya, "Sanık Hüseyin Cem Gül, belediye başkanının yanında sıklıkla gördüğüm kişidir. Benim belediyede hiçbir işi olmayan oto parçacıyla işim olamaz. Hüseyin Cem Gül'e de kimseyi yönlendirmedim" diye devam etti.

'BU DOSYADAN BİR GÜN BERAAT EDECEĞİM'

Sanık Berkaya, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve duruşmalar sürecinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan eski İmar Müdürü Zafer Keçer ile beraber çalıştıkları dönemde Keçer'in doğrudan başkana bilgi verdiğini, kendisinin bu bilgilerden haberdar olmadığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Müştekiler Zafer Süral ve Kadirhan Berber'in birden fazla oteli var. Önceki otellerini Zafer Keçer zamanında yaptılar. Orada 15 yıldır oluşturulmuş bir yapı var ama Süral ve Berber'lerin otellerine yönelik niye bir tutanak yok. Bu dosyadan bir gün beraat edeceğim. Suçsuz olduğumdan eminim. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar ve avukatlarının savunmalarının alınması için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZarife Özdoğan:

Vay be, 110 bin avro filan duyunca insanın ağzı açık kalıyor. Eski zamanlarda böyle konular çıkınca herkes fena halde ayaklanırdı.

Haber YorumlarıMuhammet Bağbur Yağçı:

Hani diyoruz ya başarılı kadınlar vardır, işte Sıla Hanım gibi. Ama bir de şu erkeklere bak, başkan yardımcısıyken böyle şeyler yapıyorlar. Kadınlar daha tertiplidir aslında...

Haber Yorumlarıİlknur Özdemir:

Manavgat Belediyesi'nde bu kadar rüşvet olayı yaşanıyorsa ülkenin ekonomisi nasıl düzelsin yahu. İnsanlar işsiz açız diye feryadı figan ederken, devlet görevlileri baklava kutusuna 110 bin avro dolduruyorlar. Ayıp be...

