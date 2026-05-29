Avusturya, Romanya'daki apartmana Rus İHA'sı düşmesi nedeniyle Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği gece saldırılarında bir insansız hava aracı Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düştü, 2 kişi yaralandı. Avusturya Dışişleri Bakanı saldırıyı kınayarak Rusya'nın Viyana Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı. Romanya ise Rus başkonsolosunu 'istenmeyen kişi' ilan edip başkonsolosluğu kapattı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının (İHA) Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düşmesini kınadı ve Rusya'nın Viyana Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı.

Bakan Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Romanya'daki bir konuta düzenlediği insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Romanya'ya tam destek verdiklerini belirten Meinl-Reisinger, Rusya'nın askeri ve ekonomik baskı altında olduğunu ve buna, Ukrayna'nın sivil halkına saldırma ve Avrupa'yı sindirmeye çalışarak yanıt verdiğini savundu.

Meinl-Reisinger, bir diğer açıklamasında, Rusya'nın gerginliği tırmandırmasına yönelik Avusturya'nın itirazını belirtmek amacıyla, Rusya'nın Viyana Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığını bildirdi.

Romanya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus insansız hava aracının hava sahasına girerek apartmana düştüğü ve 2 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ise Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve Köstence'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
