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Rus Hava Saldırıları Odesa ve Sumi'de Can Aldı

Rus Hava Saldırıları Odesa ve Sumi'de Can Aldı
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Ukrayna'nın Odesa ve Sumi kentlerinde düzenlenen Rus hava saldırılarında toplamda 21 kişi hayatını kaybetti. Odesa'da 10 kişinin öldüğü, Sumi'de ise 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırılar sonucunda birçok sivil altyapı ve konut da zarar gördü.

(ANKARA) - Ukraynalı yetkililer, Odesa ve Sumi kentlerini hedef alan Rus hava saldırılarında, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Rusya'nın Odesa'ya yönelik füze saldırısında 10 kişinin öldüğünü, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 39 kişinin ise yaralandığını belirtti. Rusya hava saldırısının konutlara ve sivil altyapıya zarar verdiği bildirilirken, kent merkezinin en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldığı aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Odesa'daki saldırıda bir apartman, bir üniversite binası ve bir yönetim merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Biriminden yapılan açıklamada, gece geç saatlerde Sumi kentindeki bir konutun hedef alındığı Rus hava saldırısında, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 89 kişinin  yaralandığı belirtildi. Sumi bölge savcıları saldırıda 90 daire, 28 araba, iki eğitim kurumu ve 13 binanın zarar gördüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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