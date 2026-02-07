Kuslevic'e İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 3 yıl önce eski eşi Rus Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker Andrej Kuslevic (49) hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Dün Türkiye'ye iade edilen Kuslevic, İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı. İlk kez ifade veren Kuslevic, suçlamaları reddedip, "Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum" dedi.

Bodrum'da gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları, 23 Kasım 2023'te ulaşamayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarıyla Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım 2023'te saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızının 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayeti, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in işlediği belirlendi. Kuslevic'in, olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı tespit edildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Maddi durumları iyi olmayan, Irina Dvizova'nın 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla Rusya'dan uçakla 13 Aralık 2023'te Muğla'ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini, Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.

VELAYET ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturma aşamasında polis tarafından yapılan incelemelerde, Andrej Kuslevic'in eve kendisine ait otomobille geldiği, cinayetin ardından olay yerinde yaklaşık 4,5 saat kaldığı ve bu süre içerisinde evi temizlediği ortaya çıktı. Kuslevic'in daha sonra cesetleri çarşafa sardığı, Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu ve ardından oğlunu da yanına alarak Dvizova'nın otomobiliyle saat 03.50 sıralarında bir otele gittiği belirlendi. Yaklaşık 20 dakika sonra otelden ayrılan Kuslevic'in, cesetleri yol kenarındaki uçuruma attığı ve ardından yeniden otele döndüğü tespit edildi. Ayrıca, Dvizova ile Kuslevic arasında 5 yaşındaki oğullarının velayeti nedeniyle anlaşmazlıklar bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, Irina Dvizova'nın başı, kulağı ve omzuna olmak üzere 3 merminin, kızı Dayana Dvizova'ya ise boyun ve göğüs bölgesinden 2 merminin isabet ettiği ortaya çıktı.

ALMANYA'DA YAKALANDI

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Andrej Kuslevic'in Almanya'da yakalanıp tutuklandığı ve Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Olayla ilgili bir de sürpriz tanık çıktı. Tanığın savcılıktaki ifadesinde, Kuslevic'in daha önce de eski eşinin evine baskın yaptığı ve bu nedenle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı çıkarıldığını söylediği belirtildi. Tanık, ifadesinde, olay anını görmediğini ancak evde halı üzerinde çamur izleri ile koltukta kan lekeleri gördüğünü de söylediği bildirildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Almanya'da tutuklu bulunan Andrej Kuslevic için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kuslevic, dün Türkiye'ye getirilip, iade edildi ve İstanbul Havalimanı'nda tutuklandı. Kuslevic, SEGBİS aracılığıyla Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk ifadesini verdi. Yaklaşık 2 yıldır Almanya'da tutuklu olduğunu ifade eden Kuslevic, sağlık durumunun kötü olduğunu öne sürerek tutukluluk halinin kaldırılmasını talep etti.

'SUÇSUZ OLDUĞUMA EMİNİM'

Suçlamaları kabul etmeyen Kuslevic, "Eski eşim beni, ortak oğlumuzu geçici olarak yanıma almam için arayıp, yanına çağırdı. 20 Kasım 2023'te araçla Türkiye'ye geldim ardından Bodrum'a gittim. Birkaç gün Bodrum'da zaman geçirdim. Ara sıra da oğlumu görmek için Irina'nın evine gittim. Oğlumun pasaport süresi geçtiği için Ankara'daki Litvanya Başkonsolosluğu'ndan randevu aldım. Türkiye'ye geldiğim aracı da yer olarak uygun olduğu için tekrar geldiğimde kullanmak üzere Bodrum'da kaldığım otoparka bıraktım. Irina aracını verip, 'Bu arabayla Ankara'ya kadar gidin, arabayı da Ankara Havalimanı'nda bırakın' dedi. Ayın 23'ünde oğlumla birlikte Irina'nın aracıyla Ankara'ya gittik. Pasaportun ne zaman hazır olacağını bilmediğim için Viyana ve Frankfurt'a iki bilet aldım. Oğlumla 24 Kasım'da Litvanya Vilnius'a geldik. Oradan eski eşime telefon açıp, nasıl olduğunu sordum. Bana daha sonra döneceğini söyledi ve bir daha da aramadı. Suçsuz olduğuma eminim. Bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum" dedi.

Andrej Kuslevic'in, 1 Nisan'da görülecek duruşma için Bodrum'a getirileceği bildirildi.