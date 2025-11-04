Rumların Torunları 103 Yıl Sonra Urla'da Buluştu

İZMİR'in Urla ilçesinden 1922 yılında Yunanistan'a göç eden Rumların torunları, 103 yıl sonra ilçeye gelerek atalarının yaşadığı evleri, kiliseleri ve sokakları ziyaret etti.

Ataları İzmir'in Urla ilçesinden 1922 yılında Yunanistan'a göç eden Rumların torunları, Atina Küçük Asya Urlalılar Derneği organizasyonu ile 103 yıl sonra Urla'da buluştu. Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen buluşmada 42 kişilik grup, atalarının yaşadığı mahalleleri, Yeni Mahalle'de 1922 yılındaki yıkımdan kurtulan evleri, İskele ve çarşı bölgesini gezdi. Atina Küçük Asya Urlalılar Derneği Genel Sekreteri Manos Kilimantzos, "Ataları Urlalı olan kişilerin derneğiyiz. Geçen sene de aynı şeyleri yaptık, yeni Urlalıları getiriyoruz ki atalarının yaşadığı yeri görsünler. Civar köylerden gelenler de var. Bu sene 42 kişi geldik. Amacımız yeni gelen nesle, dedelerimizin ortak yaşadıkları yeri tanıtmak. Sokakları, zengin tüccarların, Yeni Mahalle'deki 1922 yıkımından kurtulan evleri geziyoruz. İskeleye gidiyoruz, çarşıyı bağları ziyaret ediyoruz. İlk defa geldiğimde dedemi ve nenemi hatırladım. Daha sonra kendi evime gelir gibi hissetmeye başladım. Hepimiz Urlalıyız."

'KALBİMİZİN BİR PARÇASI BURADA'

Ataları Urlalı Rum olan Yunan vatandaşı Efrosini Karali ise Urla'ya geldiği için çok büyük bir heyecan duyduğunu ifade ederek, "Burada ninelerimizin ve dedelerimizin yaşadığı yerleri görüyoruz. Burada doğan, yaşayan ve ölen atalarımız var. Kalbimizin bir parçası burada. Buraya geldiğimde dedelerim ve ninelerimle daha evvelden bütünleşmiş gibi hissediyorum. İzmir'i çok seviyoruz, gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu.