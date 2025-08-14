Rumların 51 yıl önce Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da şehit ettiği Kıbrıs Türkleri anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilen Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

Anma törenlerinin ilki, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşaması sırasında terör örgütü EOKA ile Rum güvenlik güçleri tarafından katledilerek toplu mezarlara konulan şehitlerin defnedildiği Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde yapıldı.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıtlara sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende hitapta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının Ada'da devamlı saldırı ve katliamlara maruz kaldığını hatırlatarak, Kıbrıs Barış Harekatı'nın bunları sonlandıran tarihi bir süreç olduğunu dile getirdi.

Tatar, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da 51 yıl önce Kıbrıslı Türklere yönelik toplu katliamların, insanlık tarihinde görülmediğini kaydederek, Rumların dahi bu katliamın sorumlularının cezalandırılmamış olmalarından dolayı rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Bugün Gazze'ye bakınca barış, huzur, güvenlik içinde yaşamanın değerinin ve öneminin daha iyi görüldüğünü dile getiren Tatar, Kıbrıs'taki huzur ve güven ortamını Türk Silahlı Kuvvetlerine borçlu olduklarını söyledi.

Tatar, Ada'daki huzur ve istikrarın değerini çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Devletimiz, egemenliğimiz ve Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir. Kıbrıs'ta bir çözüm için iki devletlilik gerekir." diye konuştu.

Muratağa ve Sandallar Şehitliği'ndeki anma töreninin ardından Atlılar'da da terör örgütü EOKA ve Rum güvenlik güçlerinin katıldığı eylemler sonucu 51 yıl önce toplu katliama uğrayan Kıbrıslı Türkler anıldı.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum güvenlik güçleri ile terör örgütü EOKA ve Rum fanatiklerden oluşan silahlı gruplar, üç Türk köyü Muratağa, Sandallar ve Atlılar'a saldırmıştı. Bu gruplar, 126 Kıbrıslı Türk'ü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada, kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamında şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Atlılar köyündeki toplu mezar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşamasının ardından, 20 Ağustos 1974'te ortaya çıkarılmıştı.

Muratağa ve Sandallar köyündeki katliamların kurbanları, bir çobanın toprağın üzerindeki eli fark etmesiyle 1-2 Eylül 1974'te bulunmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kazılan toplu mezarlar, Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri önünde açılarak katliam kurbanı Kıbrıslı Türkler, DNA tespitlerinin ardından şehitliğe defnedilmişti.