Rumlar tarafından Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da katledilen Kıbrıslı Türkler anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından toplu katliama tabi tutulan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa-Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından toplu katliama tabi tutulan Kıbrıslı Türkler için anma töreni düzenlendi.

İlk tören, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 14 Ağustos 1974'te başlayan ikinci aşaması sırasında Rum EOKA teröristleri tarafından katledilen şehitlerin defnedildiği Muratağa-Sandallar Şehitliği'nde yapıldı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet lideri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma töreni, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta acı dolu yıllara asla geri dönmeyeceklerini belirterek, egemenlik, uluslararası eşit statü, bağımsızlık ve Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini, ancak şehitlerin bu şekilde huzurla uyuyacağını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının acılarla dolu bir tarihi bulunduğuna dikkati çeken Tatar, bunun en büyük örneğinin Muratağa-Sandallar ve Atlılar da yaşanan toplu katliamlar olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmesiyle Ada'ya barış geldiğini vurgulayan Tatar, Mehmetçiğin gelişiyle beraber Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuştuğunu ve katliamlardan kurtulduğunu aktardı.

O dönemde Birleşmiş Milletler'de sürdürülen görüşmelere rağmen katliamların devam ettiğini ve "Ayşe tatile çıksın" mesajı sonrası İkinci Barış Harekatı'nın başladığını anlatan Tatar, "Tarihin en acı savaş suçu ve cinayetlerini asla unutmadık ve unutturmayacağız. 49 yıl önce Muratağa-Sandallar'da tarihin en acı savaş suçları işlendi ve Kıbrıslı Türkler katliamdan geçirildi." diye konuştu.

Törende şehit mezarları ziyaret edilerek, dualar okundu.

Atlılar köyünde 49 yıl önce Rumlar tarafından topluca katliamdan geçirilerek şehit edilen Kıbrıslı Türkler için Atlılar Şehitliği'nde de anma töreni düzenlendi.

Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından şehitliğin gezilmesi ve duaların okunmasıyla sona erdi.