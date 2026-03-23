Manavgat'ta İngilizce Öğretmeni Rümeysa Güven'in Cansız Bedeni Bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sabah saatlerinde Manavgat Irmağı'nda hareketsiz halde bulunan Rümeysa Güven'in (29) cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Güven'in cenazesi kesin ölüm sebebi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Manavgat Irmağı'nda sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkarılan cesedin, İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven'e ait olduğu belirlendi. Güven'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı