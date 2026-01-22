Haberler

Çayırova'da Ruhsatsız Tavuk Eti Parçalama Tesisi Mühürlendi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan denetimlerde, ruhsatsız ve hijyen kurallarına uymayan bir tavuk eti parçalama tesisi mühürlendi. İşletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu ve ele geçirilen ürünler imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız olan ve hijyen kurallarına uygun olmayan koşullarda faaliyet gösterdiği belirlenen tavuk eti parçalama tesisi, mühürlendi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede denetim yaptı. Denetimde; tavuk parçalama faaliyeti yürüttüğü belirlenen işletmenin ruhsatsız olduğu, gıda onay belgelerinin bulunmadığı ve hijyen kurallarına uygun çalışmadığı tespit edildi. Denetim sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlanırken, mevzuata aykırı şekilde parçalanan tavuk ürünlerine el konuldu. El konulan ürünler imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Faaliyeti durdurulan işletme, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı.

Olayla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
