Mide bulandıran görüntülerin ardından ekipler harekete geçti! İşletme mühürlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapılan denetimlerde ruhsatsız olan ve hijyen kurallarına uygun olmayan koşullarda faaliyet gösteren bir tavuk eti parçalama tesisi mühürlendi. İşletmede son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlanmıştı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ruhsatsız olan ve hijyen kurallarına uygun olmayan koşullarda faaliyet gösterdiği belirlenen tavuk eti parçalama tesisi, mühürlendi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işletmede denetim yaptı. Denetimde; tavuk parçalama faaliyeti yürüttüğü belirlenen işletmenin ruhsatsız olduğu, gıda onay belgelerinin bulunmadığı ve hijyen kurallarına uygun çalışmadığı tespit edildi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLERİN BEDELİ AĞIR OLDU

Denetim sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlanırken, mevzuata aykırı şekilde parçalanan tavuk ürünlerine el konuldu.

El konulan ürünler imha edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Faaliyeti durdurulan işletme, Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Olayla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
