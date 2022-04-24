RTÜK ve YEE, Fas'ta 'Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı' düzenledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Fas'ın Kazablanka kentinde "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın beşincisini düzenledi.

Kazablanka'daki bir otelde düzenlenen çalıştaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, YEE Rabat Koordinatörü Ensar Fırat, sanatçı Bager Akbay ile çok sayıda davetli katıldı.

YEE Başkanı Ateş, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ateş, "Biz Türkiye'den size eskimeyen ve bitmeyen bir hediye ile geldik, o da bilgi ve bilinçtir. Modern çağda, önümüzde çıkan çok ciddi bir sorun ile aynı zamanda bir de fırsat var, teknoloji. Dolayısıyla RTÜK tarafından medya kısmı, YEE tarafından da kültür değişimi ve bağ kurma kısmını, iki kurumun bir araya gelerek geliştirdiği bu çalıştayı biz dünyanın farklı yerlerinde yapıyoruz. İşte bugün size de bu hediyemizi takdim etmek istiyoruz." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin de "Dijital çağda internetin bulunmasıyla birlikte meydanın akılla cihazlarla dönüşüm geçirmesi kaçınılmazdır. Genç nesil, yeni medya araçları olmadan yaşayamaz hale gelmiştir. Tabii dijitalleşme beraberinde sorunları da getirmiştir. İşte bu noktada RTÜK'ün sorumluluğu ve alanında olan medya okur yazarlığı konusu da önem kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

RTÜK'ün genç nesilleri medyanın zararlı içeriklerinden korumak için birçok çalışmaya imza attığına vurgu yapan Şahin, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da bu alanda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Doğan'ın da konuşma yaptığı çalıştayda, sanatçı Bager Akbay "Algoritmik Sanat" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Akbay, kod yazılımının önemine dikkati çektiği sunumunda, "Dijital çağda yazılımlar aracılığıyla kendimizi ifade edebiliriz. Bu sebeple herkesi kod yazılımını öğrenmeye davet ediyorum." dedi.

Çalıştayın panel bölümünde de RTÜK Üyesi Taşçı ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Altun, birer konuşma yaptı.

Moderatörlüğünü RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'nun yaptığı panelde, YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut "metaverse etkisi" başlığıyla sunum gerçekleştirdi.

Çalıştaya yoğun ilgi

YEE Başkanı Ateş, çalıştay sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Olağanüstü yoğun bir ilgi var. Bunun da iki sebebi var, birincisi burada YEE vasıtasıyla çok sayıda Türkçe öğrenen insan var. İkincisi de tabii ki dijital çağ olmakla birlikte dijital çağla nasıl baş edilebilir, dijital çağda içerik nasıl üretilir, sanatçı nasıl olunur, bu konularda Türkiye'den önemli uzmanları getirdik, dolayısıyla Faslı gençlerin çok ciddi ilgisi var. Bir taraftan dilimizi, dilimizle birlikte kültürümüzden kaynaklanan içerikleri dünyaya taşıyoruz."

RTÜK Başkanı Şahin ise programlarının çok verimli geçtiğini belirterek, "Sayın Büyükelçimiz Ahmet Aydın Doğan beyin ekibi de bize çok destek verdi, YEE'nin YEE Rabat Türk Kültür Merkezi'yle de bu programımızı sürdürüyoruz. Biz çok memnunuz. Çünkü sadece Türkçe öğrenen ve Türkiye'ye önem gösterenler değil, burada yaşayan Türklerin de çok yakın ilgisi var. Önümüzdeki süreçte daha detaylı şekilde farklı ülkelerde de bu çalıştayı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansının Fas'ta yürüttüğü çalışmaları da takdir eden Şahin, "Ayrıca Anadolu Ajansı'na da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü AA benim ilk göz ağrılarımdan bir tanesidir. Gittiğimiz her ülkede AA'yı görüyoruz, AA bizim oradaki marka değerimiz oluyor. Sayın Genel Müdürü Serdar Karagöz'e ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Faslı sanatçı Yusuf Lebib tarafından Türk Tasavvuf ve Endülüs müziğinden eserler ile ilahilerin seslendirildiği çalıştay, iftarla sona erdi.