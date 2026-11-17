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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) Tuncay Keser, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Medyadaki çok sesliliği daraltan her süreç demokrasiye zarar vermekte, kaybeden ülkemiz olmaktadır. Gazetecilik kapatılamaz. Basın hürdür sansür edilemez" dedi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, sosyal medya hesabından Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TELE1, Halk TV ve bugün SZC TV… Eleştirel yayınları ile öne çıkan üç yayın kuruluşu, bugün kayyum kontrolünde. Medya alanında yaşanan olağanüstü sürecin, demokratik toplumun temel koşulu olan; halkın haber alma hakkı, basın özgürlüğü ve çok sesliliğe ağır bir darbe vurduğuna kuşku yok.

Basın özgürlüğü gazetecilerin değil, toplumun özgürlüğüdür. Basın özgürlüğü daraldıkça, halkın haber alma hakkı, eleştirel düşünce ve demokratik tartışma alanı felç olacak, toplum nefessiz kalacaktır. Erişim engelleri, kapanan ve kayyum atanan basın kuruluşları. Medyadaki çok sesliliği daraltan her süreç demokrasiye zarar vermekte, kaybeden ülkemiz olmaktadır. Gazetecilik kapatılamaz. Basın hürdür sansür edilemez."

Kaynak: ANKA