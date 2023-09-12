RTÜK'ün düzenlediği BRAF toplantısı Antalya'da yapılacak

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) organize ettiği Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF) bu sene 10'uncusu düzenlenecek yıllık toplantısı 18-20 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek. Toplantıda 'Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı' da düzenlenecek.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) organize ettiği Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu'nun (BRAF) bu sene 10'uncusu düzenlenecek yıllık toplantısı 18-20 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre; Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne (KEİ) üye ülkelerin katılımıyla kurulan BRAF'ın bu sene 10'uncusu gerçekleştirilecek yıllık toplantısı, 18-20 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek. 'Sayısal Çağda Lisanslama Zorlukları' ana temalı BRAF toplantısı, RTÜK'ün organizasyonunda yapılacak. Toplantı sonrasında 'Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı' düzenlenecek. İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda, önce 'Yayın Hizmetlerinde Dezenformasyonla Mücadele', sonrasında 'Düzenleyici Otoriteler ve Dijital Medya Okuryazarlığı' konuları uzmanlar tarafından istişare edilecek.

BRAF Genel Sekreteri RTÜK Üyesi Deniz Güçer'in açış konuşması ile başlayacak çalıştaya Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelecek temsilciler katılacak. BRAF üyelerinin dışında Malezya, Karadağ, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya düzenleyici otoritelerinden yetkililer de katılacak.

BRAF çerçevesinde düzenlenecek 'Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı'na özel önem veren KEİ, toplantıya üst düzey katılım gösterecek. KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Büyükelçi Merve Safa Kavakçı, BRAF toplantısında söz alarak ülkelerin yayıncı otorite temsilcilerine hitap edecek.