RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ve Spotify ile Netflix'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri nedeniyle ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri değerlendirildi.

TELE 1'E PARA CEZASI

Toplantıda, Tele1'deki "4 Soru 4 Yanıt" programında, gazeteci Merdan Yanardağ'ın kullandığı "siyasal İslamcılık" ve "İslamcı faşizm" ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı kanaatine varıldı. İfadeler nedeniyle, kanala üst sınırdan idari para cezası verildi.

HALK TV'YE YAYIN DURDURMA CEZASI

Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programına konuk olan Prof. Dr. Tolga Yarman'ın, dış politika değerlendirmeleri sırasında kullandığı bazı ifadelerin mezhepsel ayrımcılığa ve kamuoyunda kutuplaşmaya yol açabilecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

Yayının, "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle Halk TV'ye 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi. Yine aynı programda, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, devlet görevlisi hakkında kullandığı "Türkiye'yi mahveden insanlarsınız" ve "Hangi yabancı güçlerin temsilcisisin?" ifadeleri, kişilik haklarını ihlal edici, küçük düşürücü ve isnat içerikli bulundu.

RTÜK, bu sözlerin, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiğine kanaat getirerek, Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SZC TV DE PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

SZC TV'de yayınlanan "Öncesi Sonrası Gece" ve "Sözün Aslı" programlarında, emekli Amiral Türker Ertürk'ün, Türkiye'nin dış politikasını "Büyük Orta Doğu Projesi'ne taşeronluk", "İsrail'e dolaylı destek" ve "Rejim değişikliklerine zemin hazırlama" şeklinde nitelendirmesi, kurulca, devleti ve anayasal kurumları suçlayıcı ve itibarsızlaştırıcı ifadeler olarak değerlendirildi.

Ayrıca, sınır ötesi askeri operasyonların İsrail'in güvenliğiyle ilişkilendirilmesinin, devletin güvenlik politikalarının kriminalize edilmesi anlamına geldiği değerlendirmesi yapılan toplantıda, yayınların hem hükümeti hem de devletin kurumsal dış politika yaklaşımını hedef aldığı ve halk nezdinde devlete olan güveni zedeleyici nitelikte olduğu kanaatine varılarak, kanala üst sınırdan para cezası verildi.

Üst Kurul toplantısında, Rumeli TV'deki tele-alışveriş programlarının sürelere ve RTÜK'e yapılan bildirim yükümlülüklerine aykırı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu durumun haksız rekabete yol açtığı değerlendirilerek, kanala üst sınırdan idari para cezası verildi.

NETFLİX VE SPOTİFY DA CEZA ALDI

Toplantıda, Netflix'te yayınlanan "Barda" filminde yer alan yoğun şiddet ve cinsel saldırı sahnelerinin kamuoyunda rahatsızlık uyandıracak düzeyde bulunduğu kararlaştırıldı. İçeriğin, "Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz" ve "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasına aykırı olamaz" ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle platforma üst sınırdan idari para cezası verildi.

Spotify'da yer alan bazı şarkılardaki küfürlü ve argo ifadeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ve Türkçenin doğru kullanımı ilkelerine aykırı bulan RTÜK, platforma üst sınırdan para cezası ile katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

BAZI SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

RTÜK, yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle erişim engeli getirilen "dw.com", "dwturkce.com" ve "inspiredminds.de" alan adlarına ilişkin yeni bir inceleme yaptı.

İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığınca yapılan son değerlendirmede, söz konusu sitelerde yalnızca basın faaliyeti kapsamında değerlendirilebilecek görsel-işitsel haber içeriklerine yer verildiği ve daha önce sakıncalı bulunan içeriklerin kaldırıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, söz konusu sitelere yönelik erişim engeli kaldırıldı.