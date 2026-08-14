RTÜK'ün 2025 Raporu: 129 Müeyyide, 127 Dava; 2026'da 112 Milyon TL Ceza

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yayın hizmetlerine yönelik ihlaller gerekçesiyle 129 müeyyide kararı alındı. 2026'nın ilk 6 ayında ise yayın içerikleri nedeniyle 41 yaptırıma karar verilirken, 112 milyon 75 bin TL tutarında 39 idari para cezası ve 2 uyarı cezası uygulandı. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, 2025 yılının gazetecilik ve habercilik açısından zor bir yıl olduğunu belirterek, "2026 yılının ilk altı ayında yaptırımlar dizilere ve gündüz kuşağı programlarına kaydı" dedi.

RTÜK'ün 2025 yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan tabloya göre, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesinin farklı bentleri kapsamında en yüksek müeyyide sayısı 27 ile "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" yayınlara yönelik oldu.

"İnsan onuru ve özel hayatın gizliliğine ilişkin" düzenlemeler kapsamında 22, "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden veya nefret duyguları oluşturan" yayınlar nedeniyle 13 müeyyide kararı verildi.

Müeyyide kararlarının türlerine göre dağılımında da 90 idari para cezası, 10 program durdurma, 10 katalogdan çıkarma, 8 geçici yayın durdurma ve 2 yayın lisansı iptali yer aldı. Raporda, bir kuruluş hakkında toplam iki kez yayın lisansı iptali müeyyidesi uygulandığı belirtildi.

RTÜK KARARLARINA KARŞI 127 DAVA AÇILDI

Rapora göre, 2025 yılında RTÜK'ün müeyyide kararlarına karşı medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından açılan davalar ile diğer davaların toplamı 127 oldu. Bu davaların 87'si idari para cezasına, 23'ü izinsiz yayınlar ve diğer davalara, 9'u idari para cezası ve program durdurma idari tedbirine, 4'ü personel davalarına ilişkin gerçekleşti. Ayrıca geçici yayın durdurma konusunda 2, yayın lisansı iptali konusunda 1 ve geçici yayın durdurma ile idari para cezasının birlikte uygulandığı 1 dava açıldı.

41'İ RTÜK LEHİNE, 28'İ RTÜK ALEYHİNE SONUÇLANDI

Açılan davaların son beş yıla ilişkin dağılımında 2025 yılında toplam 128 dava yer aldı. Bu davaların 41'i RTÜK lehine, 28'i RTÜK aleyhine sonuçlanırken, 1 davada kısmen aleyhe-kısmen lehe karar verildi, 3 davada karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi. 55 dava da derdest olarak kayıtlara geçti.

RTÜK'TEN YILIN İLK 6 AYINDA 112 MİLYON TL'LİK CEZA

RTÜK Üyesi Tuncay Keser'in aktardığı bilgiye göre, yayın içerikleri nedeniyle 2026 yılının ilk 6 ayında 41 yaptırım kararı alınırken, 39 idari para cezası (112 milyon 75 bin TL) ve 2 uyarı yaptırımı uygulandı.

30 yaptırım kararı, "NOW TV 5, HALK TV 4, SÖZCÜ 3, KANAL D 2, SHOW TV 2, MALATYA VUSLAT TV 2, ve ATV, STAR TV, TV 8, BEYAZ TV, KOZA TV, CNBC-e, BEİN SPORTS1, TLC, ULUSAL1, KANAL 26, EKİNTÜRK TV, YILDIZ EN ise 1'er" şeklinde 18 televizyon kanalına uygulandı. Ceza tutarı ise 108,8 milyon TL oldu.

KAFA RADYO 2, RADYO LİDER İZMİR ve İMAJ RADYO 1'er ceza alırken, dijital platformlardan HBO Max'e 2 idari para cezası ve 2 katalogdan çıkarma, NETFLIX, PRIME VIDEO, MUBİ, DİSNEY+ ve SPOTIFY'a da birer idari para cezası ve birer katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı. Dijital platformlara 2,8 milyon TL, radyolara ise 360 bin TL ceza kesildi.

"YAPTIRIMLAR DİZİ VE GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA KAYDI"

Tuncay Keser, 2025 yılının gazetecilik ve habercilik açısından zor bir yılı olduğunu belirterek, "2026 yılının ilk altı ayında yaptırımlar dizilere ve gündüz kuşağı programlarına kaydı. Dizi ve filmlerdeki şiddet ve cinsel içerikli görüntüler ile gündüz kuşağı programlarında çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikler nedeniyle 15 ayrı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 27 yaptırım uygulandı. Haber ve yorum programlarında eleştiri sınırının aşılması ve tarafsızlık ilkesinin ihlali nedeniyle 4 kanala 7 ayrı ceza verildi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA