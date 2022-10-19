RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle yayın durdurma cezası verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle TELE 1'e 3 gün süreyle kapatma cezası verdi. Tele 1'in bu karardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda ise RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1'e yayınlarını 3 gün süreyle durdurma cezası verdi. Enver Aysever'in sunduğu "Ayrıntılar" programını inceleyen Üst Kurul, yayın konuğu Sera Kadıgil'in, "Orada Diyanet diye bir kurum var. Bir mezhebin kara propagandasını yapmak için kullanılan bir kuruma biz milyarlar ödüyoruz ya. Bütçe görüşmelerinde benim en delirdiğim şey bu. Diyanet bu haliyle bir dini kurum falan değil, bir siyasal İslamcı gereçtir ve kapatılmalıdır" sözlerini değerlendirdi.

3 GÜN YAYIN DURDURMA CEZASI

Söz konusu yayın nedeniyle Tele 1'in 6112 Sayılı Yasa'nın 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan RTÜK, yayıncı kuruluşa 3 gün yayın durdurma ve idari para cezası verilmesine karar verdi.

İHLAL DURUMUNDA LİSANSLARI İPTAL EDİLEBİLECEK

Karar, yasa gereği, 1 yıl içinde Tele 1 hakkında daha önce aynı ceza bendinden verilen başka bir yaptırım üzerine alındı. Tele 1'in bu karardan sonra 1 yıl içinde aynı ihlali tekrarlaması durumunda ise RTÜK, yayıncı kuruluşun lisansını iptal edebilecek.