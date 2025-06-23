RTEÜ, Yozgat'ta "Güneş enerji santrali" kuracak

RTEÜ, Yozgat'ta 'Güneş enerji santrali' kuracak
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yozgat'ta üniversite adına yaklaşık 370 dönüm arazinin 80 dönümlük kısmı üzerinde 6,2 megavatlık bir enerji santralini kurma çalışmasını başlattıklarını bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yozgat'ta üniversite adına yaklaşık 370 dönüm arazinin 80 dönümlük kısmı üzerinde 6,2 megavatlık bir enerji santralini kurma çalışmasını başlattıklarını bildirdi.

Üniversitenin sosyal tesisinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Yılmaz, üniversite adına yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yılmaz, üniversitenin çok önemsediği bir çalışmanın sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji olduğunu ifade etti.

Bu anlamda büyük bir yatırımın olacağını anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güneş enerji santrali. Rize'mizde güneş enerjisinden yararlanma olanaklarımız oldukça kısıtlı. Yenilenebilir enerjiden, enerji kaynaklarımızı oluşturmak üniversiteler açısından çok önemli. Biz de bu anlamda Yozgat'ta üniversitemiz adına yaklaşık 370 dönüm arazinin 80 dönümlük kısmı üzerinde 6,2 megavatlık bir enerji santralini kurma çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. Şu an yatırım programımıza alındı. Üniversitemiz, öz kaynaklarıyla bu projeyi tamamlamayı hedeflemektedir."

Yılmaz, üniversitenin "karbon ayak izi, karbon salınımına ne ölçüde sebep oluyor" bunu azaltmaya, çevre kirliliğini önlemeye yönelik de çalışmaları olduğunu vurgulayarak, yerleşkeye uzak ilçelerde eğitim gören öğrencilerin şehirdeki programlara taşınması noktasında 2 büyük elektrikli otobüsü hizmete aldıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yakın zamanda bir yatırımlarının onaylandığını belirten Yılmaz, bu kapsamda şehir hastanesinin hemen yanında yaklaşık 17 bin metrekare kapalı alana sahip Tıp Fakültesine ait Morfoloji Binası ve Klinik Araştırma Merkezinin yapılacağını ifade etti.

Yılmaz, üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesine kavuşacağına işaret ederek, ihale hazırlıklarının yapıldığını aktardı.

Sahil dolgu alanındaki ikinci etap çalışmaları hakkında da bilgilendirmede bulunan Yılmaz, üniversiteye ait birçok etkinliğin gerçekleştirileceği yapılaşmalara devam edildiğini belirtti.

Yılmaz, üniversitenin sıfır atık üzerine çok önemli projeler yürüttüğüne işaret ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sıfır atık konusunda önemli atılımlar içerisinde olduklarını kaydetti.

Üniversite içerisinde Eğitim ve Aile Sağlığı Merkezini hizmete almayı planladıklarını dile getiren Yılmaz, Milli Teknoloji Atölyesi'ni de hizmete alacaklarını vurguladı.

Yılmaz, üniversitenin eğitim araştırma konuları hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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