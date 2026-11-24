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Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te resmi temaslarda bulunan Paşinyan, Cotroceni Sarayı'nda mevkidaşı Dan ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dan, Ermenistan ile Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladıklarını belirterek, bu anlaşmayla iki ülkenin gelecekteki ilişkileri konusunda "daha iddialı" olduklarını ifade etti.

Ermenistan ile farklı alanlarda potansiyel işbirliği olanaklarını ele aldıklarını dile getiren Dan, ülkesinin Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmasını desteklediğini söyledi.

Paşinyan da Bükreş'te bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Romanya ile ikili ilişkilerine önem verdiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA