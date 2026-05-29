Romanya, Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğunu kapatıyor

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Rus insansız hava aracının ülke topraklarına düşmesinin ardından Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini ve başkonsolosluğun kapatılacağını duyurdu. Olayda 2 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Dan, Rus İHA'sının Romanya topraklarına düşmesi sonrası düzenlenen Romanya Yüksek Ulusal Savunma Konseyi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Olayın tüm sorumluluğunun 4 yılı aşkın süredir Ukrayna'ya karşı savaş yürüten Rusya'ya ait olduğunu savunan Dan, toplantıda Rusya'nın Köstence Başkonsolosu'nun "istenmeyen kişi" ilan edilmesine ve Köstence'deki Rus Başkonsolosluğunun kapatılmasına yönelik karar aldıklarını açıkladı.

Rusya'dan gönderilen "Geran-2" tipi İHA'nın güzergahını bildiklerine dikkati çeken Dan, Ukrayna üzerinden gelen 43 Rus İHA'sından yalnızca birinin Romanya topraklarına ulaştığını ifade etti.

NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine destekleri için teşekkür eden Dan, ülkesinin hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) Programı kapsamında yeni hava savunma sistemleri için sözleşmelerin imzalanmak üzere olduğunu duyurdu.

Dan, Romanya'nın Ukrayna ile ortak İHA üretimi konusunda işbirliği yürüttüğünü, ABD ve İngiltere ile de İHA ve anti-İHA sistemlerinin üretim ve test süreçlerini hızlandırmaya yönelik ortak mekanizmalar kurduğunu bildirdi.

Romanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus İHA'sının ülke hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
